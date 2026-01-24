Como, Douvikas: "Gare contro Barcellona e Real mi hanno preparato a Inter o Napoli"

Il Como probabilmente è un cortocircuito di questo campionato italiano, dove spesso prevale la forza e la tattica, mentre Cesc Fabregas lavora tanto su qualità e mentalità vincente. Ma il livello della rosa si è alzato parecchio, rispecchiando di fatto la posizione in classifica - sesto posto a -2 dalla Juventus - attuale dei lariani. "Abbiamo tanti giocatori di talento - Nico Paz, eccezionale, Jesus Rodriguez, Addai, Diao, Caqueret, Baturina… - e ci piace avere il pallone tra i piedi", racconta il centravanti dei biancoblù Tasos Douvikas nell'intervista a Sportweek.

"Il nostro stile di gioco, così offensivo, ha bisogno di essere supportato dalla tecnica. E la tecnica resta fondamentale nel gioco del calcio". Costato 11 milioni dal Celta Vigo lo scorso 3 febbraio, il suo atterraggio in Italia e in Serie A è stato ostico, con 2 gol e altrettanti assist in 12 presenze con il Como a campionato in corso. Ma questa stagione ha iniziato alla grande con 9 centri complessivi tra campionato e Coppa Italia.

"Penso mi abbia aiutato il fatto di aver giocato in Spagna, nel Celta Vigo, sono cresciuto molto in uno dei principali campionati europei", racconta il greco. "Scendere in campo contro Barcellona o Real Madrid mi ha preparato ad affrontare squadre come Inter o Napoli, un allenatore come Rafa Benitez mi ha insegnato parecchio". Per Douvikas la città lombarda ricorda le spiagge della Grecia, sua madrepatria, nonostante abbia il mare e non il lago: "Invece trovo somiglianze tra Como, il suo paesaggio, e certe spiagge del mio Paese. Mi piace camminare e prendere un caffè in pieno centro città".