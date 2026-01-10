Como e Bologna si punzecchiano, ma Ravaglia e Butez chiudono la porta: è 0-0 al 45'

Un primo tempo senza pace per Como e Bologna, con un paio di occasioni di Jesus Rodriguez a replicare al colpo ravvicinato di Cambiaghi: al termine dei primi 45 minuti regge lo 0-0 al Sinigaglia.

Cambiaghi spaventa Butez, Jesus Rodriguez spreca

Sono bastati 58 secondi al Bologna per creare panico in area di rigore del Como, un’azione da manuale con Zortea a proporre un traversone invitante in area e su lisciata di Castro ci ha provato Cambiaghi. Grande parata di Butez ad allontanare guai, nel tentativo replicare dall’altra parte con un tentativo in solitaria di Jesus Rodriguez. Superati i momenti di apprensione iniziali di una partita pressoché uomo a uomo a togliere respiro, sono stati i lariani a guadagnare metri e affacciarsi dalle parti di Ravaglia, come sull’occasione di Van der Brempt al decimo minuto.

Vojvoda sfiora il gol, regge la parità

Ritmi forsennati, senza un attimo di tregua, con Vojvoda a masticare un’ottima chance a lato di poco, ma ancora più clamorosa la palla gol regalata da Lucumi e Nico Paz invece a calciare poco al minuto 23. Su un paio di sovrapposizioni di Van der Brempt dalla destra il Bologna ha tremato, reggendo sempre grazie alla copertura difensiva folta dei rossoblù. Un'intuizione sulla corsia mancina di Da Cunha a pescare l'inserimento di Vojvoda ha sfiorato il vantaggio allo scadere dei due minuti di recupero. Regge il risultato di parità per 0-0 al termine della prima frazione.