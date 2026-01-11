Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Semenyo, gol e assist all'esordio col City. Rico Lewis: "Tutto lo volevano, c'era un motivo"

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 00:26Calcio estero
Yvonne Alessandro

Poco più di 72 ore, tra il gol dal sapore d'addio al Bournemouth e il trasferimento lampo al Manchester City entro la scadenza della clausola rescissoria da 75 milioni, Antoine Semenyo ha vissuto tutto al massimo. Senza alzare un dito, ma assorbendo i cambiamenti nel migliore dei modi possibili.

Un frullatore di emozioni. L'esterno ghanese, con cittadinanza britannica, di 26 anni una volta firmato un contratto duraturo fino al 2031 con gli sky blues è finito subito titolare nell'undici prescelto da Pep Guardiola contro l'Exeter in FA Cup. E l'ex Cherry ha subito lasciato la sua impronta, con un gol al minuto 54 oltre all'assist confezionato per Rico Lewis pochi istanti prima.

Proprio il suo nuovo compagno di squadra, Rico Lewis, ha parlato alla BBC Sport dell'impatto incredibile avuto da Semenyo dal suo arrivo pochi giorni fa (ha firmato solamente il 9 gennaio): "Non è una sorpresa per noi, perché tutti hanno visto quanto sia bravo giocatore in Premier League", ha detto il terzino destro del City. "Tutti lo volevano, c’è un motivo per questo, e oggi lo ha dimostrato".

"Sembra aver avuto un’integrazione senza problemi nella squadra", ha commentato Lewis a proposito dell'immediato rendimento del giocatore classe 2000 in squadra. Ma non solo: "È anche una persona davvero buona, il che è un altro aspetto positivo". Insomma, al momento tutto sembra giocare a favore di Semenyo, nuova freccia dell'arco di Guardiola.

