Como, Fabregas analizza a freddo il ko di Roma: "Nella ripresa fatto bene come con l'Inter"

Un'analisi a freddo. Quella di Cesc Fabregas. Il tecnico del Como ha valutato il gol incassato della sua squadra in quel di Roma due lunedì fa. Una sconfitta, quella dell'Olimpico, di misura che però ha portato tanti temi da analizzare e correggere in allenamento per lo spagnolo. Queste le sue parole al canale ufficiale della società:

"Credo che questo sia stato il nostro momento migliore. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene così come avevamo fatto con l’Inter. Penso che nella ripresa abbiamo giocato bene anche se il risultato non lo diceva. Anche lì, una delle prime azioni di gioco aperto che anno avuto, una situazione pulita della partita, hanno creato un’occasione, era una cosa che sapevamo e su cui avevamo lavorato in settimana. Non dovevamo permettere loro di spostare il gioco da una parte all’altra".