Como, Fabregas: "Cosa ho detto prima dei rigori? Li ho ringraziati per quello che mi fanno vivere"

L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria ai calci di rigore sul Napoli che gli vale l'accesso alla semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Le sue parole: "Traguardo storico, momento bello e positivo. L'euforia busogna lascia per il fine stagione, sono dieci minuti di musica ma dobbiamo tornare con i piedi a terra perché dobbiamo giocare sabato".

La sostituzione di Ramon è arrivata per il giallo?

"Temevo il giallo sì. Ha 20 anni ed è inesperto, sta facendo bene ma non ha ancora quel ragionamento. Non sente la pressione, ho preferito fare così. Se rimani in dieci diventa difficile".

La prestazione come la giudichi?

"Primo tempo abbastanza bene, poi dopo è mancato qualcosa. Già dal 1' abbiamo attaccato la profondità e abbiamo mandato un bel messaggio. Abbiamo fatto una partita diversa nel senso difensivo. Non siamo andati a pressare alto. Capisco che è difficile senza infortuni ma abbiamo fatto la partita, ho messo la linea a cinque alla fine perché volevamo chiuderla in maniera diversa".

Che cosa ha detto prima dei rigori?

"Li ho ringraziati che mi fanno vivere queste esperienze. Ho detto che tanti non hanno vissuto questa cosa e quindi era fondamentale crederci. Ho detto di godersi questi minuti, i grandi erano loro. Noi potevamo avere paura. Li ho ringraziati per quello che mi danno tutti i giorni. Dobbiamo continuare così, niente è fatto".