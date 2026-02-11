Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Como, la rivincita di Fabregas: "Noi spesso criticati. Senza centravanti? Conosco Conte..."

Como, la rivincita di Fabregas: "Noi spesso criticati. Senza centravanti? Conosco Conte..."
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 13:16Serie A
Alessio Del Lungo

La vittoria del Como nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Napoli è anche la vittoria di Cesc Fabregas, che si è preso una rivincita dopo le recenti sconfitte contro le big. In conferenza stampa ha spiegato così il perché ha scelto di giocare senza centravanti: "Ovviamente conosco il mister, so che sarebbe venuto a pressare e a fare la partita. Abbiamo preparato un modulo che ha funzionato. C'è tanto da migliorare, il calendario ha un'influenza, noi siamo una squadra piccola e non sapete magari la nostra storia. Giochiamo contro la Fiorentina che ha avuto due giorni di riposo, poi il Milan e la Juventus a Torino alle 3 del pomeriggio. Tra San Siro e Torino abbiamo 60 ore di riposo... siamo una squadra giovane, ridotta. C'è solo un attaccante vero in squadra. Abbiamo vinto, fatto una grandissima prestazione".

È la migliore partita della stagione del Como?
"No. Conte si vedeva che voleva vincerla, noi abbiamo saputo soffrire e competere, mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, abbiamo preso anche tante parole negative, critiche, siamo giovani... sono orgoglioso dei ragazzi, i rigori oggi erano difficili. Per la testa dei giocatori non era facile".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Cesc Fabregas.

Como, la rivincita di Fabregas: "Noi spesso criticati. Senza centravanti? Conosco Conte..."
