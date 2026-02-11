Fabregas in semifinale di Coppa Italia, La Provincia di Como esulta: "Rigori benedetti"

"Rigori benedetti, a Napoli canta il Como". È questo il titolo lanciato oggi al centro della prima pagina da La Provincia di Como, fiera e soddisfatta della qualificazione alla semifinale di Coppa Italia dove ad attenderla ci sarà l'Inter: "Coppa Italia: l'undici di Fabregas sfata il tabù e conquista la semifinale", prosegue il quotidiano dopo il successo (8-7) dei lariani ai calci di rigore (i tempi regolamentari erano terminati 1-1 con le reti di Baturina e Vergara).

Soddisfatto Cesc Fabregas: "Non possiamo negare che è un pezzettino di storia per il Como, non posso negarlo - le parole pronunciate in conferenza stampa -. Vittoria dedicata alla città, alla tifoseria, la meritano. Seconda volta che si va in semifinale, ma io non ho mai vinto una coppa arrivando in semifinale. Il calendario è tosto, giocheremo ora con la Fiorentina che non merita di essere dov'è. Dobbiamo essere sereni e piedi per terra, ma anche godercela. Fa parte del processo, un'esperienza importante, tanti ragazzi per la prima volta vivono questo. Io sono molto tranquillo, molto contento di quello che è successo".