Como, Fabregas: "La squadra mi dà risposte: ho 22 titolari, possono giocare tutti"
Niccolò Righi
ieri alle 23:32Serie A
Niccolò Righi

Il Como batte la Fiorentina 1-3 e approda ai Quarti di Coppa Italia. Al termine della gara parla in conferenza stampa il tecnico dei lombardi Cesc Fabregas. Segui con noi la diretta testuale.

Se l'aspettava più semplice?
"Nel calcio non c'è niente facile. Se è stata facile è perché abbiamo fatto bene. Non abbiamo iniziato bene e la Fiorentina ha trovato la profondità su sitiuazioni che solitamente difendiamo meglio. I viola sono in difficoltà ma nel calcio di oggi se dormi puoi perdere anche con squadre di B,C, D. Menomale hanno fatto gol dopo otto minuti, abbiamo avuto così tanto tempo per rimontare. Non abbiamo giocato benissimo, ma mi prendo i primi gol di Sergi Roberto e Morata e la bella prestazione du Kuhn".

Niente turnover: vuole raggiungere i Quarti?
"Io sono partito con l'idea di avere due giocatori per ruolo di simile livello, con tutti che possono giocare. Loro mi stanno dimostrando le risposte che cerco e questo è importante. So che se gioca Valle o Moreno non mi cambia. Era quello che cercavamo".

Quanto è difficile portare la sua idea di calcio in Italia?
"Io ho la mia opinione e certe volte devo stare attento a quello che dico. Penso che sia difficile perché non c'è tempo e l'allenatore cerca sempre una scorciatoia per vincere. Io sono fortunato ad aver trovato questo spazio al Como, dove c'è stata pazienza. Non è come la Fiorentina, dove si deve giocare bene e vincere. Abbiamo fatto errori ma stiamo imparando".

Quanto è emozionato per Morata?
"Aveva tanta voglia, veniva comunque da belle partite. Lui ha fatto una grande carriera e forse da noi voleva dimostrare ancora di più. Ma noi siamo sereni. Spero sia il primo di tanti".

