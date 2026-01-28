Lazio, capitolo uscite: Tijjani Noslin finisce nel mirino della Fiorentina

La Lazio continua a lavorare anche sul fronte delle uscite. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera nella sua edizione dedicata alla città di Roma tra i dossier più delicati c’è quello legato ad Alessio Romagnoli: il difensore ha ribadito alla società e all’allenatore la volontà di trasferirsi in Qatar. Una scelta chiara, che però non dovrebbe portare a rotture o scontri interni, con il club intenzionato a gestire la situazione senza forzature.

Attenzione poi alla posizione di Tijjani Noslin, per il quale iniziano a muoversi diversi club (Torino in primis). In particolare, la Fiorentina sembra essere al momento la società più interessata all’attaccante, che potrebbe diventare uno dei nomi caldi del mercato in uscita biancoceleste nelle prossime settimane.

In lista partenze figurano anche Belahyane, Isaksen e Cancellieri: la Lazio è alla ricerca di soluzioni per tutti e tre, con l’obiettivo di snellire la rosa e creare spazio per eventuali nuovi innesti. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali operazioni potranno concretizzarsi e ridisegnare l’organico a disposizione dello staff tecnico.