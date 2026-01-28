Avellino, col Cesena per dare un calcio alla crisi. Pronto l'esordio di Armando Izzo

In attesa di capire se ci saranno ulteriori movimenti in entrata da qui al prossimo due febbraio (si parla con insistenza di Ambrosino, talento scuola Napoli), l’Avellino sta preparando la partita in programma sabato pomeriggio al Partenio contro il Cesena, squadra che all’andata si impose con un secco 3-0 pur non destando una grandissima impressione. Fu, quella, una delle pagine peggiori della stagione dei biancoverdi che, pur ancora distanti dalla zona retrocessione, continuano ad alternare risultati di prestigio a battute d’arresto inattese. Le ultime due sconfitte di fila rischiano di minare la serenità della squadra, con il ko interno con la Carrarese e l’1-0 di La Spezia che hanno lasciato in eredità una serie di punti interrogativi. Biancolino gode della fiducia della società e dello staff tecnico e la sua permanenza non è mai stata davvero in discussione, ma ora occorrerà alzare l’asticella.

L’Avellino subisce tanti gol e, improvvisamente, palesa anche alcune difficoltà in zona gol al netto della presenza in organico di calciatori di spessore per la categoria. Biasci a parte, però, nessuno sta segnando con continuità. Tutino, condizionato dall’infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per quasi tutto il girone d’andata, si è sbloccato contro la Sampdoria e va messo in condizione di incidere maggiormente, lui che è per distacco uno dei migliori elementi dell’organico. Patierno e Favilli, reduci da problemi fisici piuttosto seri, devono ritrovare la forma migliore e solo giocando potranno mettere benzina nelle gambe. Tuttavia l’Avellino ha bisogno di fare punti e non può permettersi di gettare nella mischia chi non è al 100%. Un bell’enigma per lo staff tecnico, insomma.

E anche Russo, che si era presentato benissimo al campionato di B con un eurogol in rovesciata col Monza, ha perso brillantezza e imprevedibilità, merito anche degli avversari che lo hanno studiato nel tempo limitandone le giocate di qualità. Contro il Cesena mancherà ancora Roberto Insigne che, curiosità, potrebbe affrontare al Partenio il fratello Lorenzo quando in Irpinia arriverà il Pescara: alzi la mano chi avrebbe mai immaginato un derby in famiglia in serie B e con due club che lottano per evitare la C. Quanto alla formazione, Biancolino perde per squalifica Simic e può essere l’occasione per gettare nella mischia Izzo. Il ritorno dell’esperto difensore ha alimentato l’entusiasmo della piazza, stiamo parlando di un giocatore molto legato alla piazza e che, in tempi recenti, ha fatto molto bene anche in massima serie. Al suo fianco riconfermati Fontanarosa e Cancellotti, con Missori e Sala sulle corsie esterne e il terzetto Palumbo-Palmiero-Besaggio in mediana. In avanti ancora fiducia a Biasci e Tutino. Il doppio scontro di fila tra le mura amiche rappresenta una grande occasione per fare un passo in avanti decisivo in chiave salvezza, occhio però a un Cesena apparso in calo in quest’avvio di 2026, ma che fuori casa ha fatto vedere le cose migliori.