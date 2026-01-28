Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Pontedera, ecco Leo in prestito dal Crotone. È lui il rinforzo per la difesa

Pontedera, ecco Leo in prestito dal Crotone. È lui il rinforzo per la difesa
Claudia Marrone
Oggi alle 09:21Serie C
Claudia Marrone

Volto nuovo in casa Pontedera, con il club toscano che va a rinforzarsi nel reparto difensivo: alla corte di mister Banchieri, infatti, è approdato Daniel Leo, che ha temporaneamente salutato il Crotone. Il classe 2001, infatti, arriva in granata con la formula del prestito.
A rendere noto il tutto, lo stesso Pontedera, mediante il comunicato ufficiale che di seguito riportiamo integralmente:

"L'US Città di Pontedera è lieta di annunciare l'ingaggio del calciatore Daniel Leo.
Difensore di nazionalità svizzera, classe 2001, arriva a titolo temporaneo dall'FC Crotone.
Leo conta oltre 100 presenze in Serie C, maturate con club di prestigio. Approdato alla Juventus nel 2019 dalla Svizzera, ha giocato con Primavera e Next Gen, affermandosi poi tra Foggia, Crotone e Perugia. In stagione ha collezionato 10 presenze nel girone C con il Crotone.
Giocatore duttile, può ricoprire il ruolo di terzino destro o di difensore centrale in una retroguardia a tre.
Benvenuto Daniel".

Altre notizie Serie C
Immagine news Serie C n.2 Pontedera, ecco Leo in prestito dal Crotone. È lui il rinforzo per la difesa
