Ufficiale La Pergolettese saluta Di Gesù. Rientra al Lecco, che lo gira in prestito al Siracusa

Proprio ieri, avevamo parlato dell'addio tra Enrico Di Gesù e la Pergolettese, con il giocatore prossimo al Siracusa, e adesso proprio la Pergo fa sapere che il centrocampista ha fatto rientro al Lecco, con la stessa società bluceleste che ha poi comunicato di averlo ceduto in prestito secco al Siracusa.

Ecco la nota della Pergolettese:

"L’U.S. PERGOLETTESE comunica di aver risolto anticipatamente il contratto temporaneo con il centrocampista ENRICO DI GESU’ che ritorna al Calcio Lecco.

La società nel ringraziarlo per l’impegno profuso in questi mesi, gli invia un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera calcistica".

Questa, invece, quella del Lecco, dove viene annunciato il prestito del giocatore ai siciliani: "La Calcio Lecco 1912 comunica di aver risolto anticipatamente la cessione temporanea alla Pergolettese del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enrico Di Gesù.

Contestualmente, la società comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il diretto alle prestazioni sportive del calciatore al Siracusa Calcio 1924 fino al 30 giugno 2026.

La società augura ad Enrico le migliori fortune per la seconda parte della stagione 2025/26".