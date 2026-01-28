Via Sommer, l'Inter pensa al clamoroso ritorno di Onana: contatti con l'entourage

E se l'Inter risolvesse il problema portiere con un ex? Secondo quanto rivelato dal Daily Mail, noto tabloid britannico, André Onana potrebbe potrebbe tornare all'Inter dal Manchester United quest'estate, dopo che i suoi agenti hanno avviato i colloqui con il club nerazzurro.

Non solo. L'entourage del portiere camerunese si trova a Milano questa settimana per discutere diverse potenziali operazioni e avrebbero discusso anche della possibilità di un atto II di Onana a San Siro. Al momento il portiere di 29 anni è in prestito al Trabzonspor, in Turchia, dopo aver perso il posto da titolare nello United a causa di Lammens. In realtà l'ex nerazzurro non avrebbe ancora gettato la spugna per portare avanti la carriera a Old Trafford, nella speranza di riconquistare consensi, ma dall'Inghilterra si prevede un suo addio in estate.

Come noto, Yann Sommer andrà via dall'Inter a fine stagione da svincolato e Onana ha lasciato dolci ricordi all'ombra della Madonnina nel 2022-23, quando sfiorò la Champions League in finale contro il Manchester City a Istanbul. Dopo aver trionfato in Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Prestazioni che portarono appunto lo United a investire oltre 50 milioni per prelevare il camerunese, ma la permanenza ostica nei Red Devils lo ha spinto a volare a titolo temporaneo in Turchia, al Trabzonspor (terzo in Super Lig), perdendo solo 3 delle 16 partite giocate. Il suo rendimento ha riconquistato l'attenzione dell'Inter, che starebbe valutando l'opzione di un ritorno di Onana.

E spunta una curiosità. Secondo il quotidiano inglese, l'estremo difensore di 29 anni possiede ancora una proprietà a Milano. Il grande ostacolo per rendere reale l'ingaggio di Onana da parte dell'Inter sta nell'ingaggio, avendo ricevuto un aumento salariale nel passaggio dallo United al Trabzonspor. Al momento l'ex nerazzurro è legato ai Red Devils da un contratto di altre due stagioni e mezza, valido fino all'estate del 2028.