Ufficiale Il Pescara saluta Dagasso. È un nuovo giocatore del Venezia: ha firmato fino al 2030

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Venezia "comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Matteo Dagasso dal Pescara.

Nato a Penne, il centrocampista classe 2004 ha firmato un contratto che lo legherà al club lagunare fino al 30 giugno 2030.

Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, Dagasso ha fatto il suo esordio in Prima Squadra nella stagione sportiva 2023/24, collezionando complessivamente 99 presenze tra campionato e Coppa Italia, mettendo a referto 6 reti e 15 assist e contribuendo in maniera determinante alla vittoria del campionato di Serie C ai playoff nella passata stagione. Nel corso dell’attuale stagione sportiva ha inoltre debuttato in Serie B, totalizzando 19 presenze in campionato, impreziosite da 1 gol e 4 assist.

A livello internazionale, Dagasso vanta finora 6 presenze e 2 gol con la Nazionale italiana Under 21".

E sempre ai canali ufficiali del club, fanno seguito le prime parole del giocatore in arancioneroverde: "Il Venezia è un club ambizioso e il progetto che mi ha presentato il direttore Antonelli mi ha convinto fin da subito. Ho percepito immediatamente grande fiducia nei miei confronti. Non ho mai giocato al Penzo, ma nella gara d’andata ho sentito il calore dei tifosi arancioneroverdi e, seguendo spesso la squadra in televisione, ho visto uno stadio sempre gremito. Non vedo l’ora di scendere in campo e vivere quell’atmosfera da giocatore del Venezia".