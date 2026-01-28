Cambia la holding al comando della Salernitana? Pagano: "Nessun passo indietro o disimpegno"

Mattinata agitata in casa Salernitana, con il consigliere granata Umberto Pagano che ha voluto precisare alcune cose dopo un articolo del portale ottopagine.it che parlava, per il club, di una nuova formula giuridica, ovvero un cambio di titolarità del club che a spinto i tifosi a immaginare uno scenario catastrofico.

Scrive il portale citato: "La Salernitana cambia società ma resta saldamente nelle mani di Danilo Iervolino. [...] Nel nome di una riorganizzazione societaria, la IDI Srl, che nel gennaio 2022 effettuò l’acquisto del club granata in regime di trust, non è più al comando della Salernitana. Tutte le quote sono state fatte confluire nella neonata holding Salerno Coast Investment. Ed il pieno possesso è sempre di Danilo Iervolino", che non vuole appunto disimpegnarsi dal club ma semmai ridisegnare un progetto di riorganizzazione interno. Senza appunto che cambino le figure apicali de club, perché il CdA annovera comunque il presidente, e con lui l'Ad Maurizio Milan e i consiglieri Aniello Annunziata e il prima citato Pagano.

Che si è poi così espresso: "In merito alle ricostruzioni distorte circolate sull’assetto societario della U.S. Salernitana 1919, è doveroso smentire categoricamente ogni illazione priva di fondamento. La riorganizzazione delle quote non rappresenta alcun passo indietro, né propedeutico a un disimpegno: al contrario, si tratta di un rafforzamento pieno e strutturato della presenza della proprietà. La Salerno Coast Investment S.r.l. è interamente partecipata dal Dott. Danilo Iervolino, che resta l’unico e diretto riferimento della Salernitana. Chi diffonde scenari fantasiosi crea confusione con un obiettivo chiaro: destabilizzare l’ambiente, minare il clima e alimentare sospetti. Non ci riuscirà.

Il silenzio non è debolezza, è stile. È la scelta di chi preferisce costruire anziché chiacchierare, anche rispetto alla tematica in oggetto. Chi lavora davvero per la Salernitana non ha bisogno di proclami o passerelle. Avanti compatti, con lucidità e determinazione. È arrivato il momento di dire basta alle futili polemiche!".