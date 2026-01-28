Pescara, Sebastiani: "Insigne in campo col Mantova? No, è presto. Ma sarà allo stadio"

"Insigne? Circa un mese fa ci siamo sentiti per un’altra questione. Mi disse che, se non fosse arrivata una proposta dalla Serie A, avrebbe potuto pensare di tornare a Pescara. Dopo di che ne abbiamo parlato meglio, sono venuto a Napoli con il direttore e abbiamo fatto un incontro con lui. Ha confermato questa volontà. Si tratta di un ritorno romantico": così, intervenendo a Radio Tutto Napoli, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, pronto a ufficializzare il ritorno in Abruzzo di Lorenzo Insigne, del quale avevamo parlato ieri.

Aggiunge quindi: "La sua unica vera volontà era tornare a giocare, ma chiaramente se fosse arrivato il Napoli staremmo parlando di altro. Al netto di ciò, da noi, Insigne può portare esperienza, leadership, entusiasmo, ma con lui stanno arrivando anche altri ragazzi: la posizione di classifica non rispecchia quello che abbiamo fatto, ma siamo lì e dobbiamo rialzarci. In quest'ottica Lorenzo può darci una mano importante, soprattutto a livello mentale. Il suo nome riporta alla mente tanti bei ricordi e l’entusiasmo, in momenti così, è fondamentale. Fisicamente, poi, sta bene. Ovviamente avrà bisogno di qualche settimana per entrare in forma, ma possiamo permetterci di aspettarlo".

E sul quando si potrà vedere in campo: "Contro il Mantova è presto per vederlo in campo, anche per questioni burocratiche, ma allo stadio ci sarà sicuramente".