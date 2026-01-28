McTominay: "A Napoli i tifosi ti sostengono. Per me è tutto ancora un po' surreale"

Intervistato da Stan Sport, Scott McTominay ha voluto parlare a 360 gradi del suo ambientamento a Napoli, dove si trova davvero bene, come dimostrano pure le sue prestazioni: "Per me è ancora un po' tutto surreale. Potrei passeggiare tranquillamente per Manchester ovunque volessi, la gente non mi riconoscerebbe quasi. Qui invece mi sto abituando alla differenza, è tutto molto diverso. Qui tifosi ti sostengono, ti danno un aiuto: è tutto così familiare come ambiente. Mi piace molto questo clima".

I tifosi del Napoli ormai la considerano un giocatore speciale.

"Non so spiegarmi tutto questo. Devo dire che questa è una cosa rara nel calcio dove molto spesso ci sono troppe critiche. Voglio ripagare tutto questo affetto dei tifosi nei miei confronti. Quando sono arrivato per la prima volta in aeroporto, ho esclamato: 'Wow!'".

E la sua famiglia come l'ha presa?

"Mia mamma, quasi incredula, disse: 'Scott, ma cosa sta succedendo qui?' Perché non avevamo mai visto tante persone aspettarmi magari da ore lì per una foto o un video. Non lo dimenticherò mai. Provo a restare sempre concentrato non facendomi trasportare troppo dalle emozioni. Cerco sempre di trovare una via di mezzo. Non posso che essere grato alla squadra, allo staff, alla società ed ai nostri tifosi per tutto".