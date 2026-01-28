Il Cagliari ci prova per Raterink: contatti con il De Graafschap, non mancano le pretendenti

Sono ore concitate queste per il Cagliari, che sta provando a regalare il terzo rinforzo a Fabio Pisacane dopo Albarracin e Sulemana. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono in corso contatti con il De Graafschap, squadra che milita in Eerste Divisie, ovvero la Serie B olandese, per Othniel Raterink. C'è già stata una prima offerta per il trasferimento a titolo definitivo per il terzino destro, con la richiesta della società proprietaria del cartellino che è di poco superiore al milione di euro.

Sono diversi i club che hanno fiutato l'occasione e puntano a prelevarlo a gennaio, ma il Cagliari è assolutamente in corsa. Il classe 2006, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2027, vanta in carriera 25 presenze e 3 gol con il De Graafschap e 12 gettoni e una rete con l'Under 21 degli olandesi. Inoltre è sceso in campo 3 volte con i Paesi Bassi Under 17, segnando un gol, 3 con l'Under 18 e 3 con l'Under 19.

Nelle giovanili ha vestito pure la maglia del Bayer Leverkusen, senza mai debuttare però in prima squadra. Il successo di Firenze intano ha ridato speranze ai sardi, che ora sono a quota 23 punti in classifica, a +4 sulla zona retrocessione.