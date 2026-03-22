Como, Fabregas manda Ramon in tribuna: il motivo della sua assenza contro il Pisa
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Nell'attesa del fischio d'inizio del lunch match domenicale (ore 12:30) tra Como e Pisa, spicca un'assenza importante nell'elenco dei convocati di mister Cesc Fabregas. Infatti, Jacobo Ramon non figura nell'undici titolare e tantomeno in panchina.
Il motivo? Un affaticamento per il difensore spagnolo, secondo quanto rivelato da Sky Sport. Il tecnico biancoblù non lo ha voluto rischiare e quindi lo ha lasciato direttamente a casa, evitandogli rischi inutili.
Riposo. Era da più di due mesi che il 21enne spagnolo non veniva risparmiato. Infatti, l'ultima assenza risale al 10 gennaio, quando è rimasto out per squalifica. Ancora più indietro, invece, per scelta tecnica contro il Parma al Tardini lo scorso 25 ottobre.
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