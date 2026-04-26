Como, Fabregas: "Oggi dobbiamo essere noi più che mai"

Nel pre partita di Genoa-Como, sfida valida per la 34esima giornata di Serie A Enilive, Cesc Fabregas ha presentato la sfida di oggi contro il Grifone ai microfoni di DAZN.

È cambiata la sua comunicazione in questa fase della stagione?

“Si, perché durante la stagione mi devo adattare a quello che vedo. Ho chiesto tanto ai miei giocatori perché loro mi hanno abituato a questo, perché loro mi hanno sempre dato risposte positive. È vero che quando ci sono momenti come questi non stai parlando con giocatori esperti, ed è la prima volta che stiamo vivendo un momento negativo a livello di risultato, perché le due contro l’Inter abbiamo giocato bene, meno col Sassuolo. Noi dobbiamo essere noi, finire la stagione come fatto e non mollare, perché sarebbe un peccato vedere la squadra mollare adesso”.



Bisogna tornare a vincere

“Stiamo parlando un’altra volta del Como a livello di Juve e Roma. Abbiamo abituato male la gente, per questo ho sempre parlato di partita in partita e mai di obiettivi, perché mancano tante partite. Le vinci tutte e sei sopra, le perdi tutte finisci a metà classifica. Non dobbiamo parlare, ma crearci un’identità, valori ed esser molto stabili”.