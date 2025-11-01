Como, Fabregas: "Voglio coraggio, alla squadra non posso mettere troppa pressione"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli: "Voglio soprattutto molto coraggio, giocare con il cuore e la testa libera. Io voglio vincere tutte le partite, ma alla nostra maniera: ci vuole determinazione e convinzione in quello che facciamo. Abbiamo una squadra molto giovane e non possiamo mette troppa pressione a questi ragazzi. Oggi dobbiamo giocare con personalità nello stadio dei campioni d'Italia per portare a casa qualcosa".

Morata capitano che effetto fa?

"La cosa più importante è quello che vedo giorno dopo giorno. Ha vinto e segnato tanto, la sua esperienza e le sue prestazioni sono sempre importanti per noi".

Diao come sta?

"La partita si giocherà sugli esterni, loro sono molto aggressivi e si sentono forti: vengono a pressarti alto e noi vogliamo isolare Addai e Diao per per attaccarli nell'uno contro uno. Proveremo a giocare la partita, poi parlerà il campo".