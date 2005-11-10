Domani Ajax-Atalanta, i convocati di Sarri: torna Elmas, aggregati 5 giovani
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Sono 22 i calciatori convocati da Maurizio Sarri, allenatore dell’Atalanta, per la gara di Conference League in programma domani con l’Ajax. Torna a disposizione Eljif Elmas, in lista anche i giovani Bonanomi, Idele, Isoa, Levak e Sonzogni (oggi presenti in gruppo a Zingonia).
Di seguito l’elenco completo.
Portieri: Carnesecchi, Sonzogni, Sportiello
Difensori: Bellanova, Bernasconi, Kristensen, Obric, Isoa, Zappacosta
Centrocampisti: Ederson, Gaetano, Idele, Levak, Pasalic, Samardzic, Zalewski, Elmas
Attaccanti: Bonanomi, De Ketelaere, Krstovic, Rowe, Scamacca
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