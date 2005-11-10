Juventus, Kolo Muani: "Le parole di Bremer non ci hanno dato fastidio. È un grande capitano"

Randal Kolo Muani, attaccante della Juventus, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Rennes in Europa League: "Il Rennes è un avversario molto buono ma noi stiamo facendo molto bene in Europa League, abbiamo fatto due vittorie su due e dobbiamo continuare così. Siamo felici di giocare in casa, sarà una bella partita domani".

Come mai c'è questa differenza di rendimento tra campionato e Champions League?

"C'è un differenza, sì. Dobbiamo cercare di lavorare di più pere rimanere uniti. Ci sono tante partite da giocare e dobbiamo essere professionisti".

Con la Lazio la peggior prestazione. Perché?

"Penso che ci sia stata una componente legata alla stanchezza, ma la cosa fondamentale è lavorare tutti insieme. Siamo una grande squadra e un bel gruppo che può crescere ancora di più".

Le parole di Bremer vi hanno dato fastidio?

"No, abbiamo parlato tutti insieme nello spogliatoio. Abbiamo una grande mentalità e siamo felici. Bremer è un grande capitano, dobbiamo dimostrare di aver reagito".