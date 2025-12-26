Zambia-Comore, le formazioni ufficiali: Banda ancora dal 1', Liteta incrocia le dita
Di fronte a una Zambia felice di aver strappato un punto contro il Mali (1-1) alla prima giornata di Coppa d'Africa, le Comore sono già costrette a inseguire da fanalino di coda del girone A. Vale già quasi da scontro diretto questa sfida odierna contro gli zambiani, dal momento che occupano l’ultima posizione dopo la sconfitta nella gara d’esordio contro il Marocco (2-0). La truppa di Cusin arriva da 4 sconfitte di fila, ma vorrebbe quantomeno raggiungere gli ottavi di finale della CAN. Come accadde nel 2021.
Le scelte degli allenatori. Solo nello Zambia ritroviamo qualche 'italiano', come Lameck Banda del Lecce e in campo dal primo minuto, mentre Liteta (Primavera del Cagliari) aspetta un'occasione dalla panchina.
Zambia (4-1-3-2): Mwanza; M.Banda, Sakala, Chanda, Musonda; Tembo; L.Banda, Simukonda, Sakala; Zangwa, Daka.
A disposizione: Chaiwa, O.Chisala, W.Chisala, Chongo, Kalusa, Lahne, Liteta, Mandanji, Mphande, Mulenga, F. Musonda, K.Musonda, Mwansa, Phiri, Sabobo.
Allenatore: Sichone.
Comore (4-4-1-1): Pandor; Abdallah, Toibibou, Soilihi, Boura; Bakari, Bourhane, Youssouf, Maolida; M'Changama, Said.
Allenatore: Cusin.
Classifica gruppo A
1. Marocco 3 punti
2. Mali 1
3. Zambia 1
4. Comore 0