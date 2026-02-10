Graziano Cesari sicuro: "Per Inter-Juventus è Doveri l'unico arbitro possibile"
TUTTO mercato WEB
Graziano Cesari non ha dubbi: sarà Daniele Doveri, della sezione di Roma, l’arbitro di Inter-Juventus, big match della prossima giornata in programma, per la prima volta nella storia di questa partita, la sera di San Valentino.
L’ex fischietto ha fatto la sua previsione in diretta tv sulle reti Mediaset: “C’è solo un arbitro, è Doveri. Dopo Inter-Napoli 2-2, dove ha arbitrato benissimo e ha dato prova di grande saggezza arbitrale, non ci sono dubbi.
Ha già arbitrato in questo turno? Non conta nulla, se sta bene un arbitro può anche fischiare due-tre volte consecutive”.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Le più lette
3 Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Ora in radio
Primo piano
Da 140 a 230 milioni per rifare il Dall'Ara: perché il Comune si è tirato indietro e cosa può succedere
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni