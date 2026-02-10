Graziano Cesari sicuro: "Per Inter-Juventus è Doveri l'unico arbitro possibile"

Graziano Cesari non ha dubbi: sarà Daniele Doveri, della sezione di Roma, l’arbitro di Inter-Juventus, big match della prossima giornata in programma, per la prima volta nella storia di questa partita, la sera di San Valentino.

L’ex fischietto ha fatto la sua previsione in diretta tv sulle reti Mediaset: “C’è solo un arbitro, è Doveri. Dopo Inter-Napoli 2-2, dove ha arbitrato benissimo e ha dato prova di grande saggezza arbitrale, non ci sono dubbi.

Ha già arbitrato in questo turno? Non conta nulla, se sta bene un arbitro può anche fischiare due-tre volte consecutive”.