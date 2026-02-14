Cesari sul rosso a Kalulu: "La Penna ha preso un abbaglio, un vero e proprio strafalcione"

L'espulsione di Pierre Kalulu al 42° minuto di Inter-Juventus sta facendo discutere e farà discutere per i giorni a venire. Nell'occasione Alessandro Bastoni viene sfiorato dal difensore bianconero e si lascia andare ad un tuffo che inganna l'arbitro La Penna che senza esitazioni estrae il secondo giallo per il francese. Un errore grossolano, anche perché nel caso in cui fosse stata ravvisata la simulazione di Bastoni sarebbe stato proprio il difensore dell'Inter ad essere espulso (era già ammonito).

L'ex arbitro Graziano Cesari, a SportMediaset, ha così commentato l'episodio: "E' un errore da matita blu. Il secondo giallo è inesistente. Non c’è nessun contatto tra Bastoni e Kalulu. C’è distanza. La Penna ha visuale libera ma prende un abbaglio. E' un vero e proprio strafalcione. Lo sbaglio dell'arbitro salva il difensore nerazzurro dalla seconda ammonizione per comportamento non regolamentare".