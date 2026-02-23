Cesari: "Il rigore per il Napoli non andava revocato e la rete del 2-0 era regolare"

Graziano Cesari, moviolista di Mediaset ed ex arbitro, è tornato sugli episodi che hanno caratterizzato la direzione di Chiffi in Atalanta-Napoli, un match molto tirato che alla fine ha premiato la Dea con il risultato di 2-1: "Il rigore che è stato revocato per fallo di Hien su Hojlund perché all'arbitro hanno fatto vedere due immagini al VAR e in 12 secondi ha cambiato totalmente idea. L'unica che non gli hanno mostrato è quella decisiva. C’è difformità di giudizio. Se dai rigore poi resta quello, lo lasci lì!".

Immancabile un commento pure sul 2-0 annullato a Gutierrez: "Chiffi si mette il fischietto alla bocca e non fischia, poi dopo annulla la rete correttamente secondo la sua idea. Questo dà modo al VAR di intervenire, sarei curioso di sapere i dialoghi tra di loro perché quello è un contrasto normale tra Hojlund e Hien. Poi sulla rete di Pasalic c'è fallo di Zalewski su Mazzocchi prima dell'angolo, lo spinge via".