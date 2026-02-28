Como, Jesus Rodriguez azzarda: "Obiettivo chiaro: vogliamo andare in Champions"
TUTTO mercato WEB
L'attaccante del Como Jesus Rodriguez ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Lecce vinto per 3-1 e valido per la 27^ giornata di Serie A.
Ci raccontate l'emozione che state vivendo?
"Siamo contenti di essere tornati a vincere in casa. A questo punto l'obiettivo è chiaro: vogliamo andare in Champions".
Dopo il gol hai fatto un cuore: per chi?
"Per mia madre, che mi ha fatto una sorpresa venendo a trovarmi. Anche per mio padre e mio fratello. Contento del mio primo gol in campionato".
Sei a 7 assist in campionato.
"La palla non entrava, ho sempre cercato di aiutare la squadra".
Altre notizie Serie A
Inter fuori dalla Champions influirà sul campionato? Allegri non si sbilancia: "Lo dirà la classifica"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Le più lette
1 Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Ora in radio
Primo piano
Protocollo VAR, simulazioni e perdite di tempo. Ecco le nuove regole dell'IFAB: si parte dal Mondiale
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"