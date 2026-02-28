Inter fuori dalla Champions influirà sul campionato? Allegri non si sbilancia: "Lo dirà la classifica"

"Da domani inizia la stagione". Nonostante i dieci punti di svantaggio dall'Inter, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri non pensa assolutamente che i giochi siano già fatti e, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato anche la distanza dai 'cugini' nerazzurri: "Questa squadra tutti i giorni viene a Milanello con la voglia di migliorare e di ottenere il massimo. Poi ovviamente ci sono gli avversari. L'Inter sta facendo cose ottime, su 26 partite ne ha vinte 21. I punti che abbiamo sono quelli che ci meritiamo. Siamo arrivati a marzo, era l'obiettivo. Ora andiamo partita dopo partita con l'obiettivo di prendere più punti possibili. Poi il 25 maggio vedremo dove saremo arrivati".

Allegri ha anche espresso dispiacere per l'uscita dell'Inter (e della Juventus) dalla Champions, non volendosi sbilanciare sul fatto che questo possa influire in classifica: "Se la loro uscita influirà lo dirà il campionato. Innanzitutto è un dispiacere che le italiane siano uscite dalla Champions. Speriamo che Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina vadano più avanti possibile visto che ci danno la possibilità del quinto posto in Champions. Finché le squadre italiane vanno avanti è un bene per il calcio italiano. Ora inizia un campionato da 12 partite con questa classifica. Abbiamo punti di vantaggio sulle inseguitrici... Il mantenimento non esiste quindi dobbiamo incrementarli".

