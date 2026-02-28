Cremonese-Milan, i convocati di Nicola: out Baschirotto e Moumbagna, rientra Floriani Mussolini

La Cremonese ha reso nota la lista dei convocati di mister Davide Nicola la gara contro il Milan, sfida valida per la 27ª giornata di Serie A in programma domani - domenica 1° marzo alle ore 12.30 allo “Zini”. Sono assenti Baschirotto e Moumbagna, rientra invece Floriani Mussolini.

Cremonese-Milan, i convocati di Nicola:

Portieri: Audero, Silvestri, Nava.

Difensori: Luperto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano, Faye, Folino.

Centrocampisti: Thorsby, Pezzella, Barbieri, Zerbin, Floriani Mussolini, Vandeputte, Maleh, Payero, Grassi, Bondo.

Attaccanti: Djuric, Vardy, Bonazzoli, Sanabria.

Le ultime di formazione

Davanti al portiere Audero - nel consueto 3-5-2 - sarà Luperto a scalare al centro al posto dell'infortunato Baschirotto, con Terracciano e Bianchetti a completare la linea. A centrocampo, può rientrare Barbieri sulla fascia, con Pezzella sulla corsia opposta. In mezzo, ecco Bondo, Thorsby e Maleh. In avanti, invece, l'unico che sembra certo del posto è Bonazzoli: come compagno di reparto, attenzione a Djuric che potrebbe prendere il posto di Vardy (diffidato) dal primo minuto.