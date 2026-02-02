Como, Ludi annuncia: "Depositato il contratto di Lahdo, è un box to box di grande talento"
TUTTO mercato WEB
Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il gong finale del calciomercato. Queste le sue dichiarazioni, a partire dall'annuncio del centrocampista svedese di appena 18 anni Adrian Lahdo: "Abbiamo depositato il contratto di Lahdo, sembra di aver depositato in tempo il contratto e dovremmo esserci".
Che tipo di giocatore è?
"Lahdo è un centrocampista completo, un giovane di grande talento che ci completa per caratteristiche. Parliamo di un box to box, che secondo noi è allineato rispetto allo stile di Fabregas. Gli va dato il tempo di adattarsi, ma il nostro ambiente ci permette di inserire giocatori molto velocemente".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile