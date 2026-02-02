Como, Ludi annuncia: "Depositato il contratto di Lahdo, è un box to box di grande talento"

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il gong finale del calciomercato. Queste le sue dichiarazioni, a partire dall'annuncio del centrocampista svedese di appena 18 anni Adrian Lahdo: "Abbiamo depositato il contratto di Lahdo, sembra di aver depositato in tempo il contratto e dovremmo esserci".

Che tipo di giocatore è?

"Lahdo è un centrocampista completo, un giovane di grande talento che ci completa per caratteristiche. Parliamo di un box to box, che secondo noi è allineato rispetto allo stile di Fabregas. Gli va dato il tempo di adattarsi, ma il nostro ambiente ci permette di inserire giocatori molto velocemente".