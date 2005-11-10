Como, Milla: "Sappiamo bene cosa significa quest'anno per noi"
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Giuseppe Lenoci
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Oggi alle 14:45Serie A
autore Giuseppe Lenoci
18.10.2026 14:45Serie A
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Prima del match, in programma alle 15:00 al 'Franchi', tra Fiorentina e Como, ecco le parole di Luis Milla ai microfoni di DAZN: "Sappiamo bene cosa significa quest'anno per noi, come l'altra sera: abbiamo una serie di partite consecutive e ognuna viene preparata per avere la massima energia e per raccogliere i migliori risultati possibili. Abbiamo una rosa con tanti giocatori forti, affrontiamo una bella squadra".
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