Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Fiorentina, ecco Gonçalves: l'acquisto dell'ultimo giorno è pronto a prendersi il posto

TMW
Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 15:00Serie A
18.10.2026 15:00Serie A
Fonti preferite
Un po' a sorpresa, contro il Como, Paolo Vanoli ha schierato dal primo minuto il trequartista portoghese, al debutto da titolare in viola
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

In casa Fiorentina è finalmente arrivato il momento di Pedro Goncalves. Dopo i primi scampoli di partita concessi concesse prima da Fabio Grosso e poi da Paolo Vanoli, l’esterno portoghese è stato scelto per partire dal primo minuto contro il Como, nella sfida della settima giornata di campionato in programma al Franchi alle 15. Per il classe 1998 si tratta del debutto da titolare con la maglia viola, a oltre un mese dal suo arrivo, avvenuto nelle ultime battute dell’ultima sessione di mercato.

L'attesa dopo un'estate complicata

Un’attesa dettata soprattutto dalle condizioni fisiche del giocatore, rimasto per gran parte dell’estate ai margini della rosa dello Sporting e fuori dai piani tecnici di Rui Borges. Una situazione che non gli ha permesso di presentarsi a Firenze nella migliore condizione, a cui si è aggiunto il particolare contesto trovato al suo arrivo in Toscana: appena cinque giorni dopo il suo approdo alla Fiorentina, infatti, è arrivato l’esonero di Grosso. Un avvio tutt’altro che semplice, che ha inevitabilmente rallentato il suo inserimento.

Da Lisbona a Firenze, ora Goncalves vuole prendersi la scena

Adesso, però, Pedro Goncalves è pronto a cambiare passo e a prendersi la scena anche a Firenze. Il portoghese vuole tornare a essere protagonista dopo le sei stagioni vissute con la maglia dello Sporting, nelle quali ha collezionato 97 gol e 66 assist in 239 presenze. E quale occasione migliore per iniziare, se non in una sfida delicatissima come quella contro la banda di Fabregas? Di fronte al Como, Goncalves avrà finalmente l’opportunità di mostrare dal primo minuto tutto il proprio valore.

Articoli correlati

Immagine news 1
Fiorentina, la gestione Gonçalves è un caso: tre settimane di lavoro per vederlo in campo 9'
Immagine news 2
Fiorentina, Gonçalves: "Mi sto trovando molto bene, qui c'è un progetto giovane e ambizioso"
Immagine news 3
Pedro Goncalves: "Ero pronto a lasciare il Portogallo. Ho detto sì alla Fiorentina in un istante"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
15:53 Serie ATMW
TMWLecce, Coulibaly sostituito nel primo tempo: problema muscolare alla coscia destra
Immagine news 2
15:45 Serie A
Pongracic trova il primo gol in Serie A e riduce lo svantaggio: è 1-2 tra Fiorentina e Como
Immagine news 3
15:40 Serie A
Riecco Nico Paz, l'argentino si sblocca dopo oltre un mese e porta il Como sullo 0-2 a Firenze
Immagine news 4
15:38 Serie A
Udinese, Runjaic: "Giocato tutti sotto il loro livello, non mi aspettavo una partita del genere"
Immagine news 5
15:35 Serie A
Alla prima da titolare si sblocca subito Liberali: è 0-1 tra Fiorentina e Como al 33'
Immagine news 6
15:30 Serie A
Pazzini: "Ramos è bravo ma la maglia del Milan pesa anche per chi ha vinto 2 Champions"
Immagine news 7
15:23 Serie A
Parma, Gilardino: "Almqvist, Nicolussi e Elphege a parte. Mi auguro di recuperarli presto"
Immagine news 8
15:19 Serie ALive TMW
Live TMWUdinese, Piotrowski: "Dobbiamo riuscire a invertire la rotta"
Immagine editoriale di Tommaso Bonan
La Roma dimentica il Real, l'Inter dimentica il Brugge, il Napoli si dimentica di giocare. L'avvio horror di Allegri che fa tremare De Laurentiis
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, colpo di scena Pellegrini: epurato per un mese e mezzo, torna proprio con la Juve
Immagine top news n.1 Com'è andata la prima da titolare di Alaba con l'Udinese: fuori all’intervallo, è irriconoscibile
Immagine top news n.2 Udinese sconfitta 3-0 dal Lecce: riflessioni su Runjaic, fra i nomi anche Thiago Motta
Immagine top news n.3 Bove: "Il mio docu-film non è finito bene, è finito vero. In futuro mi piacerebbe tornare in Italia"
Immagine top news n.4 Udinese, Alaba torna titolare dopo quasi cinque mesi: l’ultima volta fu in Real-Athletic 4-2
Immagine top news n.5 Napoli, ennesimo caso Lang? Si sarebbe arrabbiato per l'ingresso di Alisson Santos
Immagine top news n.6 Retroscena Chivu: urla, rabbia e colpi, il tecnico dell'Inter infuriato come non mai all'intervallo
Immagine top news n.7 Totti a cuore aperto: "Ho rischiato la depressione dopo il ritiro. Ero morto dentro"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
Immagine news podcast n.2 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
Immagine news podcast n.4 Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, Roma, Napoli e Como: chi rischia di più nel weekend secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, ecco perché devi continuare a puntare su Martinez"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Roma: “La gara con il Real deve dare più certezze che insicurezze”
Serie A
Immagine box news Serie A Pongracic trova il primo gol in Serie A e riduce lo svantaggio: è 1-2 tra Fiorentina e Como
Immagine box news Serie A Riecco Nico Paz, l'argentino si sblocca dopo oltre un mese e porta il Como sullo 0-2 a Firenze
Immagine box news Serie A Udinese, Runjaic: "Giocato tutti sotto il loro livello, non mi aspettavo una partita del genere"
Immagine box news Serie A Alla prima da titolare si sblocca subito Liberali: è 0-1 tra Fiorentina e Como al 33'
Immagine box news Serie A Pazzini: "Ramos è bravo ma la maglia del Milan pesa anche per chi ha vinto 2 Champions"
Immagine box news Serie A Parma, Gilardino: "Almqvist, Nicolussi e Elphege a parte. Mi auguro di recuperarli presto"
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, 7ª giornata: Juve Stabia-Sudtirol 1-0 al 45'. Decide il gol di Sibilli
Immagine box news Serie B Sudtirol, Davi: "Pronti a dare il 100% contro una squadra che ha disputato la finale playoff"
Immagine box news Serie B Juve Stabia, Sibilli: "Siamo una squadra giovane che sta dando tutto"
Immagine box news Serie B Da Hellas-Catanzaro a Samp-Arezzo: le formazioni ufficiali della 7ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Modena, Tonoli: "Sconfitta di Carrara figlia dell'approccio sbagliato al match"
Immagine box news Serie B Padova, avanti con Antonio Calabro: fiducia dopo il ko con l’Entella. Ora l’Avellino
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, 10ª giornata: i risultati parziali dei match delle 14:30. Ravenna sotto di un uomo
Immagine box news Serie C Serie C, 10ª giornata: i finali dei match delle 12:30. Vittorie per Perugia e Latina
Immagine box news Serie C Sambenedettese, Massi dopo il 2-2 col Vado: "Chiederei le dimissioni di Ayroldi"
Immagine box news Serie C Serie C, 10ª giornata: i risultati parziali dei match delle 12:30. Latina in vantaggio
Immagine box news Serie C Latina, Volpe: "La squadra ha dimostrato di poter trasmettere emozioni ai nostri tifosi"
Immagine box news Serie C Union Brescia, Corini: "Servono intensità e la cattiveria agonistica per cambiare marcia"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti sorridono alla Dea: rossoneri senza vittorie da 8 sfide
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Genoa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como Women-Fiorentina 1-1. Bergersen risponde a Omarsdottir
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Sassuolo-Napoli Women 1-4. Primo successo azzurro
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, il programma della 3ª giornata: le big tutte in campo di domenica
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
18 ottobre 1989, van Basten e Rijkaard fanno ammattire il Real Madrid. Finirà due a zero
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 7ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio