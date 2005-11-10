Fiorentina, ecco Gonçalves: l'acquisto dell'ultimo giorno è pronto a prendersi il posto

In casa Fiorentina è finalmente arrivato il momento di Pedro Goncalves. Dopo i primi scampoli di partita concessi concesse prima da Fabio Grosso e poi da Paolo Vanoli, l’esterno portoghese è stato scelto per partire dal primo minuto contro il Como, nella sfida della settima giornata di campionato in programma al Franchi alle 15. Per il classe 1998 si tratta del debutto da titolare con la maglia viola, a oltre un mese dal suo arrivo, avvenuto nelle ultime battute dell’ultima sessione di mercato.

L'attesa dopo un'estate complicata

Un’attesa dettata soprattutto dalle condizioni fisiche del giocatore, rimasto per gran parte dell’estate ai margini della rosa dello Sporting e fuori dai piani tecnici di Rui Borges. Una situazione che non gli ha permesso di presentarsi a Firenze nella migliore condizione, a cui si è aggiunto il particolare contesto trovato al suo arrivo in Toscana: appena cinque giorni dopo il suo approdo alla Fiorentina, infatti, è arrivato l’esonero di Grosso. Un avvio tutt’altro che semplice, che ha inevitabilmente rallentato il suo inserimento.

Da Lisbona a Firenze, ora Goncalves vuole prendersi la scena

Adesso, però, Pedro Goncalves è pronto a cambiare passo e a prendersi la scena anche a Firenze. Il portoghese vuole tornare a essere protagonista dopo le sei stagioni vissute con la maglia dello Sporting, nelle quali ha collezionato 97 gol e 66 assist in 239 presenze. E quale occasione migliore per iniziare, se non in una sfida delicatissima come quella contro la banda di Fabregas? Di fronte al Como, Goncalves avrà finalmente l’opportunità di mostrare dal primo minuto tutto il proprio valore.