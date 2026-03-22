Como, Nico Paz: "Fare gol in questo stadio è speciale, vinto da grande squadra"

Nico Paz, numero 10 del Como, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 5-0 sul Pisa: "Per me è speciale fare gol in questo stadio, perché i tifosi sono perfetti con noi e sono tanto felice anche per Diao che ci è mancato tanto. Dobbiamo fare bene tutte le partite e alla fine vedremo dove siamo. Io mi diverto tanto, oggi abbiamo giocato come una grande squadra: siamo tanti giocatori di qualità".