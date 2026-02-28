Serie B, i parziali delle gare delle 15: Padova avanti 2-0 a Modena, Cesena avanti a Empoli
Si sono conclusi i primi tempi della gare delle ore 15 in Serie B. Il Padova è avanti a sorpresa sul campo del Modena per 2-0 mentre il Cesena sta vincendo 1-0 a Empoli con la rete di Cristian Shpendi. 0-0 invece il parziale al "Druso" di Bolzano fra Sudtirol e Venezia.
Venerdì 27 febbraio
Sampdoria - Bari 0-2 (26' Moncini, 90' Bellomo)
Sabato 28 febbraio
Empoli - Cesena 0-1 (29' C. Shpendi)
Modena - Padova 0-2 (8' Lasagna, 14' Faedo)
SudTirol - Venezia 0-0
Ore 17:15 - Spezia – Reggiana
Ore 19:30 - Avellino – Juve Stabia
Domenica 1° marzo
Ore 15:00 - Catanzaro - Frosinone
Ore 15:00 - Pescara – Palermo
Ore 17:15 - Mantova – Carrarese
