TMW Con il Bayern sarà un Everest? Bombardini: "Ma per questa Atalanta non è impossibile"

L'ex centrocampista di Atalanta, Bologna e Roma - fra le altre - Davide Bombardini, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche della sfida che si terrà domani sera all'Olimpico e non solo.

Che partita ti aspetti invece in Roma-Juventus, dopo la sfortunata eliminazione dei bianconeri in Champions?

"Mi aspetto una grande partita, ci sono due degli allenatori più bravi che abbiamo in Italia. La Juve non può più permettersi passi falsi. Se vuole arrivare in Champions sono queste le partite da vincere e non può più perdere terreno. Dall'altra parte c'è una Roma che sta bene. Sarà una gara a viso aperto con due allenatori che puntano sempre a portare a casa il risultato, due maestri di calcio".

L'Atalanta può davvero giocarsela anche con il Bayern Monaco?

"Il Bayern è una delle pretendenti per arrivare in fondo alla Champions. Sulla carta è sicuramente una sfida proibitiva, ma non è impossibile. Mi piace pensare pensare che questa Atalanta vista negli ultimi anni possa fare risultato contro qualunque squadra. Ci ha abituato che può farlo, spero quindi che possa fare lo sgambetto al Bayern. Ora con Palladino ha ritrovato stabilità, sta giocando bene, ha morale".