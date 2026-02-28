Da 0-1 a 3-1, il Como rovescia il Lecce: tre marcatori diversi, primo gol per Jesus Rodriguez

Finisce 3-1 un primo tempo frizzantino e che per 13 minuti ha visto il Como finire sotto al Sinigaglia con il Lecce, prima della rimonta flash degli uomini di Fabregas: Douvikas, Jesus Rodriguez e Kempf i marcatori fino ad ora. In attesa della ripresa.

Coulibaly sorprende, Douvikas la riprende

Un inizio di fuoco per il Como, con personalità e insistenza a bussare alla porta di Falcone con decisione, soprattutto con Douvikas dopo nemmeno dieci minuti dall’inizio del match. Peccato che il tentativo del centravanti greco finisca solo per sbattere su Falcone in uscita, situazione che sembrava preannunciare uno sbilanciamento a tinte biancoblù e invece ha riservato il colpo di scena. Una dormita difensiva dei lariani e Coulibaly indisturbato a trafiggere Butez con un colpo di testa al minuto 13. Nell’arco di cinque minuti di orologio però i padroni di casa del Sinigaglia con un’imbucata geniale di Perrone per Jesus Rodriguez, che ha seminato Siebert e Tiago Gabriel per servire su un piatto d’argento l’1-1 di Douvikas.

Il Como dilaga, prima volta per Jesus Rodriguez

Realizzato il pari, i ragazzi di Fabregas non hanno mai tolto il piede dall’acceleratore, proprio come richiesto dall’allenatore, e infatti è servita solo pazienza e un recupero improvviso di Perrone per pescare il numero 17 del Como, scatenato e abile a dribblare Falcone per la rete del sorpasso. Il 3-1 di Kempf su calcio di punizione l'ennesima potenza del Como che ha ribaltato completamente la partita. Squadre negli spogliatoi, Di Francesco da parte sua dovrà fare un lavoro estivo adeguato per riprendersi dalla remuntada shock.