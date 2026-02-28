Locura Jesus Rodriguez: ecco il primo gol in Serie A dell'acquisto più caro nella storia del Como

Dopo una raffica di prestazioni brillanti e sei assist a referto, Jesus Rodriguez si è finalmente preso anche la scena in Serie A. L’esterno del Como è stato il grande protagonista di un primo tempo travolgente, chiuso sul 3-1 per i lariani contro il Lecce. È stato proprio il classe 2005, ex Real Betis, a cambiare l’inerzia del match dopo il vantaggio firmato di testa da Coulibaly per la squadra di Eusebio Di Francesco.

Senza Nico Paz dal primo minuto e con Baturina e Addai ai box, l'esterno di attacco spagnolo ha risposto presente salendo in cattedra: prima ha regalato a Douvikas un pallone solo da spingere in rete per il pareggio, poi si è messo in proprio trovando il suo primo gol in Serie A, dopo aver già lasciato il segno in Italia con la doppietta al Sassuolo in Coppa Italia.

Fiore all’occhiello del mercato estivo voluto da Cesc Fabregas, Jesus Rodriguez è arrivato dal Real Betis per 22 milioni più 5 di bonus, cifra record nella storia del club lombardo. E il talento del 2005 sta ripagando l’investimento perché con la maglia del Como ha già messo a referto 27 presenze stagionali tra campionato e Coppa, con 3 gol e 7 assist.