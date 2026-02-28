Palermo, Inzaghi: "Pescara un altro esame importante. Conosciamo le difficoltà della gara"

Trasferta insidiosa per il Palermo. La formazione siciliana domani affronterà il Pescara fanalino di coda in un match importante per rimanere agganciata alle prime posizioni della classifica. In vista della gara dell'Adriatico, il tecnico Filippo Inzaghi è intervenuto oggi in conferenza stampa: "Un altro esame importante - ha esordito il mister rosanero -. Siamo pronti, conosciamo le difficoltà della partita. Mi auguro che la squadra faccia una grande gara. Per vincere ci vorrà il miglior Palermo, i ragazzi da questo punto di vista non mi hanno mai deluso. Le partite in Serie B sono tutte complicate.

Gorgone è un grandissimo allenatore, il Pescara a Venezia ha fatto una buona partita - riportano i colleghi di Stadionews.it -. Noi siamo il Palermo, il destino è nelle nostre mani. Partite ravvicinate? Sono contento, avrò modo di dare spazio a tutti. Tutti meritano di giocare per come si allenano, farò rotazioni. In questo momento guardiamo solo a Pescara, giocheranno i migliori.

In trasferta abbiamo fatto buone partite, dobbiamo pensare una gara alla volta - ha concluso -. Dobbiamo superare l’esame Pescara. Limitazioni per il settore ospiti? Non esiste calcio senza tifosi, ci dispiace. I nostri tifosi fanno la differenza, cercheremo di regalare loro una grande prestazione".