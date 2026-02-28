Lazio, l'ex Miele assolve Sarri: "Lavora con tutte le forze, con quello che ha"

La Lazio sta vivendo una stagione di alti e bassi: in campionato la squadra di Maurizio Sarri è attualmente decima e dunque lontana dalla zona europea, ma ancora in corsa in Coppa Italia, dove c'è la semifinale con l'Atalanta da giocare. L'ex calciatore biancoceleste Renato Miele nel corso di una intervista rilasciata a Lalaziosiamonoi.it ha detto la sua in merito ad alcuni temi caldi della squadra.

"Lazio non si è sottratta a quelle che sono state le modifiche fondamentali del calcio" - ha riflettuto Miele - ". Sicuramente la Lazio che ho vissuto io era una grande famiglia, se pensiamo che abbiamo ancora rapporti con magazzinieri, assistenti, massaggiatori, da questo punto di vista oggi probabilmente ognuno ha un suo ruolo particolare all'interno della società e quindi ovviamente i rapporti interpersonali sono più formali rispetto a prima".

In merito all'operato dell'allenatore, ha poi spiegato: "Sarri ritengo che sia un buon allenatore però purtroppo, come tutti i buoni allenatori, alla fine bisogna operare con quello che la società mette a disposizione. Sarri in questo momento lo sta facendo con tutte le sue forze, però il contributo dal punto di vista della squadra dipende non tanto dall'allenatore ma anche dai singoli giocatori".

Sul mercato, ha aggiunto: "Il mercato se offre giocatori validi conviene sfruttarlo, ma se offre giocatori dello stesso livello di quelli in rosa, comprare tanto per comprare potrebbe essere un errore".