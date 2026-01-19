Como, Nico Paz: "Una delle nostre partite migliori, arrivata su un campo difficile"
TUTTO mercato WEB
Doppietta e un rigore sbagliato per Nico Paz, prima doppietta per l'argentino che ai microfoni di DAZN ha parlato dopo il successo del Como sul campo della Lazio: "Prima doppietta, dobbiamo continuare così facendo una grande partita su un campo difficile. Per me è stata una delle migliori partite, abbiamo giocato come una grande squadra. Dobbiamo continuare così".
Sogno Europa più vicino?
"Pensiamo solo a fare bene tutte le partite".
Altre notizie Serie A
Live TMWComo, Fabregas: "Oggi vittoria importante. Il nuovo fuorigioco cambierà il calcio negativamente"
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Le più lette
3 Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Ora in radio
Primo piano
Scontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi di Fiorentina e Roma
Inter, Chivu: "Arsenal al top in Europa insieme al Bayern. Saremo la miglior versione di noi stessi"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile