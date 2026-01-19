Como, Nico Paz: "Una delle nostre partite migliori, arrivata su un campo difficile"

Doppietta e un rigore sbagliato per Nico Paz, prima doppietta per l'argentino che ai microfoni di DAZN ha parlato dopo il successo del Como sul campo della Lazio: "Prima doppietta, dobbiamo continuare così facendo una grande partita su un campo difficile. Per me è stata una delle migliori partite, abbiamo giocato come una grande squadra. Dobbiamo continuare così".

Sogno Europa più vicino?

"Pensiamo solo a fare bene tutte le partite".