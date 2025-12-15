Como passivo, Diao va ko e la Roma non ne approfitta: all'Olimpico si resta sullo 0-0

I primi 45 minuti tra Roma e Como si chiudono sullo 0-0: spinta importante dei giallorossi che però non hanno approfittato degli svarioni difensivi dei lariani e nemmeno della perdita di Diao (uscito per infortunio).

Partita a scacchi. Un primo tempo piuttosto pimpante e fisico tra Roma e Como nei primi minuti di gara, con la banda di Gasperini a sfruttare qualche errore in costruzione dei lariani così come le palle inattive per far valere la propria superiorità nei duelli fisici. Come sul colpo di testa di Ferguson e la schiacciata di Hermoso in area, con qualche fase di tilt totale dei biancoblù e i padroni di casa a farsi trascinare dal tifo dell’Olimpico per tentare di sbloccare la gara. Chiaro il predominio di campo della Roma che a lungo andare ha collezionato una serie di corner a schiacciare gli avversari.

Roma poco cinica, Svilar salva su Douvikas. La gara si è accesa improvvisamente al 26’ con una chance colossale per i giallorossi e la difesa dei lariani colta in disordine e in tilt, Soulé ad apparecchiare il gol a porta sguarnita di Wesley che però si è divorato completamente l’1-0. Con un’azione personale di Diao dalla sua area ha ribaltato l’azione in contropiede e verso Svilar, con chiusura provvidenziale di Rensch e infortunio del senegalese (a rischio la Coppa d’Africa). L’ingresso di Douvikas ha cambiato i piani di Fabregas per cercare di scardinare una porta vista col binocolo per gran parte del match, fino all'occasionissima del greco nel finale di primo tempo e Svilar bravo a uscire. Così da mantenere lo 0-0 all'intervallo.