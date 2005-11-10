Como, Paz MVP: "Concentrato per dare il massimo in campo"
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Giuseppe Lenoci
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Oggi alle 17:30Serie A
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18.10.2026 17:30Serie A
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Dopo il successo del Como sulla Fiorentina per 3-1, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Nico Paz per commentare l'incontro: "Cerco di giocare bene e di far giocare la squadra per aiutarla, oggi per fortuna ho fatto gol ma non è la cosa più importante. Sono concentrato per divertirmi qui e dare tutto per il mio club, non penso ora all'Argentina. Ci aspetta una gara molto importante in Champions".
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