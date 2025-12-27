Lecce, Ramadani: "Mi fanno male i denti per il pugno, gara condizionata"

Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce, ha parlato così dopo il ko contro il Como ai microfoni di Dazn: "L'episodio dello 0-1? Fa bene il mister a essere arrabbiato, perché ha cambiato la partita. Io non sono uno che va a terra facilmente, mi fanno ancora male i denti perché ho ricevuto un pugno. A Roma ci hanno tolto un gol assurdo, in questo caso il fallo doveva essere rivisto. Nel secondo tempo siamo tornati in partita e abbiamo subito lo 0-2 nel nostro momento migliore, mi aspettavo il pareggio per come stava andando la gara e invece... Dovevamo essere più compatti per non incassare questi gol, ma gli episodi decidono la partita. Non ho mai incontrato questo arbitro, ma preferisco non spingermi oltre: dico solo che è fallo, netto".

Sulle assenze e sul calendario: "Nel secondo tempo li abbiamo messi in difficoltà. Il Como gioca bene, ma noi siamo stati lì, creandogli problemi prima del secondo gol. Abbiamo fatto la nostra partita. Adesso ci aspettano partite impegnative, ma noi dobbiamo ripartire dall'ordine: serve più compattezza e unione tra noi".