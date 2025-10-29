Como, Posch: "Molto felice per il goal, vittoria meritata"

Stefan Posch commenta con soddisfazione la vittoria per 3-1 contro l'Hellas Verona, impreziosita dalla sua prima rete in maglia lariana. Il difensore austriaco sottolinea l'importanza dei tre punti conquistati al termine di una sfida combattuta e tutt'altro che semplice. Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn.

Quali sono le sue sensazioni dopo questa vittoria?

"Sono molto felice del mio primo gol con il Como. È stato un ottimo colpo, penso che abbiamo fatto un'ottima partita e erano tre punti molto importanti per noi stasera".

Una gara complicata contro il Verona. Come l'avete vissuta in campo?

"Non è stata una partita facile, sappiamo che il Verona ha un'ottima squadra. È stata una grande battaglia, un match difficile, ma alla fine abbiamo meritato i tre punti".