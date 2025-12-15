L'infortunio di Dumfries è più grave del previsto: l'Inter a gennaio cercherà un esterno

Denzel Dumfries non sta bene e quello che sembrava essere un problema di poco conto sta privando l'Inter del suo titolare sulla fascia destra. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la gravità dell'infortunio dell'olandese ha obbligato i nerazzurri a fare delle riflessioni, che hanno portato alla decisione di intervenire sul mercato nel mese di gennaio.

Chivu ha alternato sulla corsia Carlos Augusto, Diouf e soprattutto Luis Henrique: quest'ultimo sembra ormai essersi preso lo spazio che reclamava da tempo, ma non è ancora totalmente convincente. Pure a Genova è sembrato un po' timido, con poco coraggio nell'uno contro uno e con molta paura di subire infilate in fase difensiva. Ausilio, Marotta e Baccin sanno che servirà un nuovo innesto per migliorare la profondità della rosa e dare una soluzione in più al tecnico rumeno.

Gli impegni per l'Inter sono tanti. Oltre alla Serie A ci sono infatti da giocare la Supercoppa Italiana, la Coppa Italia e la Champions League, che portano e porteranno via energie preziose. Da capire se i dirigenti andranno alla ricerca di un profilo simile all'ex PSV, quindi fisicamente potente, o se cercheranno qualcuno più tecnico e brevilineo come il brasiliano. Nelle prossime settimane sicuramente le idee saranno più chiare.