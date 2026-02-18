Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'ex Como Ardito: "Fabregas-Morata? Bastone e carota. Nessuno potrà sostituire Nico Paz"

L'ex Como Ardito: "Fabregas-Morata? Bastone e carota. Nessuno potrà sostituire Nico Paz"
© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com
Yvonne Alessandro
Oggi alle 13:15
Yvonne Alessandro

Con il Como 221 aspirazioni, nella top 10 dei giocatori con più presenze nella storia del club alle spalle di Gabrielloni. L'ex centrocampista dei lariani Andrea Ardito, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a distanza di poche ore dal fischio d'inizio di questa sera (ore 20:45) a San Siro per il recupero della 24ma giornata contro il Milan: "Sono sicuro che lo metterà in grande difficoltà", l'esordio. "Mi aspetto una gara sulla falsariga dell'andata. Il Como sempre in maniera propositiva per andare a vincere la partita, dovrà stare attento a ogni singola situazione. I rossoneri hanno furbizia ed esperienza per risolverla da un momento all'altro".

Nel corso della chiacchierata, l'ex calciatore dei lariani si è soffermato anche sulla stagione da incubo di Alvaro Morata. Un solo gol con la maglia del Como, in Coppa Italia, ancora a secco in campionato. E fresco di espulsione contro la Fiorentina per essere caduto nel tranello della provocazione di Ranieri: "Arriva da un periodo movimentato, nell'ultimo anno e mezzo. Sia calcisticamente parlando che fuori dal campo. Il Como poteva essere l'ambiente giusto per ritrovare fiducia dopo un periodo non positivo, probabilmente sta vivendo una crisi generale. Deve riuscire ad essere bravo lui a ritrovare l'equilibrio giusto per rimettere a posto le cose. E ritrovare la qualità in campo che ha sempre avuto".

Le parole dell'allenatore, Cesc Fabregas, hanno sicuramente colpito per le critiche rivolte al suo centravanti in una situazione del genere: "Sai, devi fare come i genitori con i figli", spiega Ardito. "Bastone e carota. Magari ogni tanto essere un pochino più duro, per fargli capire 'Ci sono, ti aiuto. Ma ora devi essere bravo anche tu, e tirartene fuori'".

In conclusione invece una menzione per Martin Baturina, definitivamente esploso nel mese di gennaio sulle rive del Lago. E c'è chi si domanda se possa essere lui l'erede di Nico Paz, qualora lasciasse in estate per tornare al Real Madrid: "Sicuramente qualsiasi giocatore prenderà il suo posto non potrà sostituirlo al 100%. Però Baturina ha caratteristiche per poter giocare da esterno, dietro la punta... a Fabregas piacciono quei giocatori lì. Con Da Cunha è riuscito a farlo diventare regista arretrato".

