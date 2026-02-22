Morata ieri ha sfidato il suo passato: "Grazie di cuore al pubblico della Juve, non lo dimenticherò"
TUTTO mercato WEB
Sabato da ex per Alvaro Morata. L'attaccante attualmente in forza al Como ieri ha fatto visita alla sua vecchia squadra e ai suoi vecchi tifosi, battendo per 2-0 la Juventus in trasferta. Questo il suo commento su Instagram:
"Grande vittoria oggi, squadra! Continuiamo ad andare avanti con questa forza e determinazione. Grazie di cuore a tutto il pubblico della Juventus per il suo affetto e il suo sostegno. Non lo dimenticherò".
Per la cronaca, Alvaro Morata ieri ha rilevato Douvikas all'86', senza incidere nel finale di gara e non prendendo quindi neanche il voto in pagella. Non è mancato, in ogni caso, l'omaggio dello Stadium.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Ora in radio
Primo piano
Napoli, Manna: "Che vergogna, Hien si appende e si butta giù. Poi facciamo noi la figura dei coglioni"
Serie A
Serie B
Avellino, primo mattoncino sulla salvezza: l’era Ballardini parte con un pareggio, 1-1 a Reggio Emilia
Serie C
Serie C, 28ª giornata: ribaltoni Ospitaletto e U. Brescia, ok Carpi e Crotone. La classifica dei tre gironi
Pronostici
Calcio femminile