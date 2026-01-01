TMW Como, festa sotto la Curva dopo il 3-1 al Lecce. Non Morata, che si isola: la ricostruzione

Nel pieno dell'euforia e dei festeggiamenti del Como sotto la Curva, dopo il 3-1 siglato in rimonta sul Lecce, c'è stato un dettaglio passato inosservato. Infatti uno dei giocatori di Cesc Fabregas è rientrato prima di tutti negli spogliatoi, senza unirsi agli altri per ricevere applausi e affetto dai tifosi.

Si tratta di Alvaro Morata, attaccante spagnolo che è entrato a gara in corso dalla panchina dopo aver trovato solamente 69 minuti complessivi nell'arco delle ultime 7 partite (pena una per squalifica). L'ex Milan è apparso particolarmente segnato in volto, corrucciato quasi, nel rientrare rapidamente nei tunnel diretti agli spogliatoi.

Magari nel ripensare alle occasioni avute tra l'assist illuminante di Nico Paz non sfruttato in scivolata e il contatto in area subito da N'Dri che gli avrebbe agganciato il piede, senza tuttavia ottenere penalty. Non ha ancora trovato la serenità e la pace che gli servirebbe in questo momento, specialmente in un momento così felice per il Como. Tra risultati, classifica e sogno Europa.