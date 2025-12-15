Scintille in Roma-Como, Marelli spiega: "Comportamento antisportivo di Mancini su Ramon"

Ammucchiata finale nel match tra Roma e Como all'Olimpico, in seguito ad un contrasto di gioco tra Gianluca Mancini e Jacobo Ramón su un rilancio lontano verso la porta giallorossa. Nervi saltati e il difensore spagnolo a muso duro con il difensore giallorosso.

A proposito dell'accaduto, il moviolista ed ex arbitro Luca Marelli intervenuto a DAZN ha commentato: "Contatto Mancini-Ramon? Comportamento antisportivo chiaro di Mancini, con un pallone molto lontano – circa 50 metri – andato diretto sull’uomo. Feliciani (l'arbitro, ndr) non lo stava guardando, il quarto ufficiale era rivolto verso la panchina e solo l’assistente avrebbe potuto vedere l’episodio, ma era distante una trentina di metri. Sarebbe stato cartellino giallo, il secondo per Mancini, ma purtroppo nessuno in campo ha potuto osservarlo".